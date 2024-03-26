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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 08:53 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 08:53

Malatya'da korkunç kaza! Kaza'da istinat duvarının arasına sıkışan şahsın bacağı koptu

Malatya’da ciple çarpışan otomobil savrularak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. İstinat duvarı ile araç arasına sıkışan şahsın bacağı koptu. Kaza, 23.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan M. H. idaresindeki 30 AAG 400 plakalı cip ile K.A. yönetimindeki 44 NN 002 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda yürüyen ismi öğrenilmeyen yayaya çarparak istinat duvarı arasına sıkıştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bacağının koptuğu belirlenen şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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