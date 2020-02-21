Lokmacı dükkanları birer birer kapanıyor! Lokmacı furyası neden bitti? 21.02.2020 17:26

Kısa bir süre önce dükkânların önünde kuyrukların oluştuğu, yakın dönemin popüler kültürüne damgasını vuran yeni nesil lokma tatlısı furyasında lokmacı dükkanları birer birer kapanıyor. İstanbul’da açılan her 3 lokmacıdan biri kepenk indirdi. Peki; Lokmacı dükkanlarının ardı ardına kapanmasının nedeni ne?

Kısa bir süre önce dükkânların önünde kuyrukların oluştuğu, yakın dönemin popüler kültürüne damgasını vuran yeni nesil lokma tatlısı furyası neden bitti? İstanbul'da açılan 3 lokmacıdan biri neden kepenk indirdi?

Geleneksel tatlımız olan lokmanın içine çeşitli soslar eklenerek hazırlanan 'yeni nesil lokmaların' yoğun ilgi görmesi, lokmacı dükkânlarının bir anda tüm İstanbul'u sarmasına neden oldu.

İlk neden ekonomik. Bir lokmacı dükkânı açmanın maliyeti, dekorasyonu, dükkân bedeli ve malzemeleriyle 100 bin TL'yi, lokma tezgâhı satın almak ise 25 bin TL'yi buluyor. Kazanılan para, bir süre sonra azalan müşteriyle birlikte harcanan sermayeyi karşılamıyor. 25 bin TL'ye alınan tezgâhlar, 10 bin TL'ye satılıp zarar ediliyor.

Aynı cadde üzerinde birden fazla lokmacı dükkânının açılması ise furyanın bitmesine neden olan bir başka neden. Kimi lokma dükkânlarının menülerinde pancake, waffle gibi farklı lezzetler sunması, diğer işletmelerden sıyrılıp piyasada daha uzun süre tutunmalarını sağlıyor.

Haddinden fazla lokmacının açılmasıyla birlikte malzeme kalitesindeki düşüş de bu piyasayı kötü etkileyen bir diğer faktör. Kimi dükkân, lokmasının çikolatasını Belçika'dan getirirken, kimi de pahada daha uygun veya kalitesiz malzemeleri tedarik ediyor. Kalite farkı, müşteri tarafından algılanıyor ve talep giderek azalmaya başlıyor.

Lokmacıların genelde küçük mekânları, dükkânları tercih etmeleri de tüketiciyi uzaklaştıran nedenlerden biri olarak görülüyor. Gittiği kafede/dükkânda kendi özel alanını koruyup, rahat bir şekilde sipariş vermeyi ve tatlısını yemeyi tercih eden çoğu kişi lokmacılardan uzak duruyor.

Bize sorarsanız, yeni nesil lokmacıları tercih eden yaş aralığının küçük olması, lokmacıların sonunun gelmesinin en büyük nedeni. Geleneksel lezzetlerin dışına çıkmayı tercih etmeyen orta yaşlı ve yaşlı kesim yeni nesil lokmacıları benimsemedi. Popüler kültürle birlikte önüne sunulan farklı deneyimleri hızlıca tüketen ve trend değiştirme hızına yetişmesi oldukça zor olan gençler ise lokmacı furyasının sonunu getirdi.