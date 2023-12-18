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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 08:39 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 08:53

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı. Kaza saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı. Kaza öncesinde bariyere çarpıp durduğu öğrenilen tıra "dur" uyarısını fark etmeyen yolcu otobüsü duramayarak çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolcu otobüsünün muavini olduğu öğrenilen Halil A. (26) hayatını kaybederken 31 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Otobüsten çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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