Kütahya’da elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Altınel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Murat A. yönetimindeki 43 AHD 477 plakalı elektrikli motosiklet, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Murat A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.