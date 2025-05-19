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Kütahya’da elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Kütahya’da elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 22:06:12

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrikli motosiklet devrildi. Kazada sürücü Murat A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde, Şehit Uzman Çavuş Mustafa Altınel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Murat A. yönetimindeki 43 AHD 477 plakalı elektrikli motosiklet, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Murat A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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