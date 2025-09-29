PODCAST CANLI YAYIN

Kütahya'da düğün yemeğinden zehirlenen 21 kişi hastanelik oldu

Kütahya’da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 21 kişi hastaneye başvurdu. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

İnegöl'de silahlı çatışma: 1'ölü, 2 yaralı
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
