Yaşam Videoları
Kütahya'da düğün yemeğinden zehirlenen 21 kişi hastanelik oldu
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 09:22
Kütahya’da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 21 kişi hastaneye başvurdu. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.
