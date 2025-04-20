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Küçükçekmece’de otel odasında şüpheli ölüm: 60 yaşındaki adam ölü bulundu
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Küçükçekmece’de otel odasında şüpheli ölüm: 60 yaşındaki adam ölü bulundu

Giriş Tarihi: 20.04.2025 01:16:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 01:18:28

Kemalpaşa Mahallesi’nde bir otelde kalan Olcay Barut’un cansız bedeni bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Emekli Sokak'ta bulunan bir otelde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 1965 doğumlu Olcay Barut , sabah otelden çıkıp bir süre sonra tekrar otele gelerek kaldığı odaya geçti. Üzerinden bir süre geçtikten sonra odaya giden otel görevlileri, Barut'un cansız bedeniyle karşılaştı .

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şahsın öldüğü belirlendi. Olcay Barut'un ölüm nedeni araştırılmak üzere cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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