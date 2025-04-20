Küçükçekmece’de motosikletli saldırı: İş yerine kurşun yağmuru yağdı!

Giriş Tarihi: 20.04.2025 00:23:14 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 00:27:10

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki motosikletli şüpheli , uzun namlulu silahlarla bir iş yerine ateş açtı . Saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Neyse ki olayda yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı .

Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin motosikletle adrese gelip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı .

Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeriyle aynı binada bulunan bir emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.