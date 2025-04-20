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Küçükçekmece’de motosikletli saldırı: İş yerine kurşun yağmuru yağdı!
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Küçükçekmece’de motosikletli saldırı: İş yerine kurşun yağmuru yağdı!

Giriş Tarihi: 20.04.2025 00:23:14 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 00:27:10

Mehmet Akif Mahallesi’nde motosikletli iki şüpheli, uzun namlulu silahlarla bir iş yerine ateş açtı. 13 kurşunun isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki motosikletli şüpheli , uzun namlulu silahlarla bir iş yerine ateş açtı . Saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Neyse ki olayda yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı .

Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin motosikletle adrese gelip saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı .

Öte yandan, saldırının gerçekleştiği iş yeriyle aynı binada bulunan bir emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.

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