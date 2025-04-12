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Küçükçekmece’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı! O anlar kamerada
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Küçükçekmece’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 12.04.2025 20:01:52

Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Kerem B. yönetimindeki 34 FE 2882 plakalı minibüs ile Timuçin K. yönetimindeki 34 HRA 601 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Ani Çanak isimli yayaya çarptı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ani Çanak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan bir kişi ise hafif yaralanarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Polis ekipleri, kazaya karışan iki sürücüyü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kaza anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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