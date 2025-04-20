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Küçükçekmece’de 60 yaşında bir erkek otel odasında ölü bulundu
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Küçükçekmece'de 60 yaşında bir erkek otel odasında ölü bulundu

Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:49:23

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Emekli Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde kalan 1965 doğumlu Olcay Barut, sabah otelden çıkıp bir süre sonra otele tekrar gelerek kaldığı odaya geçti. Üzerinden bir süre sonra odaya giden görevliler Barut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlenirken, Olcay Barut'un ölüm nedeni araştırılmak üzere cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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