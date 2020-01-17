Küçük Taha'nın tedavisi için Başkan Erdoğan devreye girdi 17.01.2020 13:33

Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle sol gözünde görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Kemal Sis'in tedavisi için Başkan Erdoğan devreye girdi. Aileyi arayarak Taha hakkında bilgi alan Erdoğan, talihsiz çocuğun tedavisi için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Caddesinde yaşayan Rıfat Sis (36) ve Azine Sis'in (32), tek çocuğu olan 6 yaşındaki Taha Kemal Sis, beynindeki tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybetti. Maddi durumu iyi olmayan aile ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştü. Taha ile ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, talihsiz çocuğun tedavisi için gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Anne Azine Sis, 15 gün önce oğlu Taha Kemal Sis'in sol gözünde kayma meydana geldiğini fark etti. Bunun üzerine aile, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede çekilen tomografide 6 yaşındaki Taha Kemal Sis'in iki göz sinirinin üstünde bir tümör olduğu tespit edildi. Bu nedenle de sol gözünün görme özelliğini kaybettiğini öğrendi. Doktorlar tarafından aileye tümörün, büyüdüğü ve Elazığ'da ameliyatın yapılamadığı, İstanbul'da ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ameliyat masrafının ise 50 bin lira olduğunu öğrenen aile maddi imkânları olmadığı için yetkililerden yardım beklediğini sosyal medya üzerine duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada oldukça fazla paylaşım alan duyurunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne Azine Sis ile telefonda görüşerek, Taha'nın durumu ile ilgili bilgi aldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ARAYACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUK AMA BİZİM İÇİN UMUT OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda anne Azine Sis ile yaptığı görüşmede, Taha'nın ameliyatı için gerekli her şeyin yapılacağını ifade etti.

Anne Azine Sis ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız oğlumuza sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizim yanımızda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın arayacağını hiç beklemiyorduk ama bizim için umut oldu. Allah razı olsun" dedi.