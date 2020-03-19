Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış vaziyette. Yurdumuzda da görülen ve 3 can alan koronavirüsten nasıl sakınılacağına dair araştırma yapan milyonlarca vatandaş, hastalığın ortaya çıkardığı belirtileri de merak ediyor. Peki, koronavirüs vücuda girdikten sonra ne gibi etkiler gösteriyor? İşte gün gün koronavirüsün etkileri.
Kovid-19 olduğumuzu nasıl anlarız? İşte koronavirüsün gün gün belirtileri19.03.2020 21:02
- Kovid-19 olduğumuzu nasıl anlarız? İşte koronavirüsün gün gün belirtileri
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