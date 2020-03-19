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Kovid-19 olduğumuzu nasıl anlarız? İşte koronavirüsün gün gün belirtileri

Kovid-19 olduğumuzu nasıl anlarız? İşte koronavirüsün gün gün belirtileri

19.03.2020 21:02

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almış vaziyette. Yurdumuzda da görülen ve 3 can alan koronavirüsten nasıl sakınılacağına dair araştırma yapan milyonlarca vatandaş, hastalığın ortaya çıkardığı belirtileri de merak ediyor. Peki, koronavirüs vücuda girdikten sonra ne gibi etkiler gösteriyor? İşte gün gün koronavirüsün etkileri.


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