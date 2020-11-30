Koronavirüsün merkezi İstanbul'da yine aynı görüntü! Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk

Son dakika haberine göre haftanın ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İstanbul'dan gelen bu görüntüler salgının seyri açısından endişe yarattı.





Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.





Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN