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Koronavirüsün merkezi İstanbul'da yine aynı görüntü! Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk

Koronavirüsün merkezi İstanbul'da yine aynı görüntü! Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk
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Son dakika haberine göre haftanın ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İstanbul'dan gelen bu görüntüler salgının seyri açısından endişe yarattı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu.


Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.


Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü.

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