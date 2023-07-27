Körfez akıntısı çökecek mi? Dünyayı bekleyen büyük felaket

Son dönemde dünyayı kavuran sıcaklar büyük bir tehlikenin habercisi mi? Sıcak hava dalgasıyla giderek ısınan yer küre, bu kez de körfez akıntısının çöke riskiyle karşı karşıya kaldı. Atlas Okyanunsu'nun ılımanlaştırıcı körfez akıntısının (Gulfstream) kuvveti 1600 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yeni bulgular, felakete yol açabilecek körfez akıntısının yok olmasının sanıldığının aksine yüzyıllar değil yalnızca yıllar alabileceğini ortaya koydu. Peki İklim dengesi bozuluyor mu? Dengeyi sağlayan "Gulf Stream" çökecek mi? Uzman isim çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.