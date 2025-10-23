PODCAST CANLI YAYIN
Konya’da polis merkezinde cinayet | Videosu izle

Konya’da 22 yaşındaki Enes K., kuzenini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Serdar B.’yi polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Enes K. ve babası gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Meram ilçesindeki Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. R.N.K. (16), kuzeni tarafından taciz edildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Şüpheli Serdar B. (18), gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Gözaltındaki şüpheliyi sırtından bıçakladı

Durumu öğrenen genç kızın amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., karakola geldi. Enes K., burada gözaltında bulunan Serdar B.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Serdar B., ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğul gözaltında

Olayın ardından Enes K. ve babası Seyfettin K. polis tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

