PODCAST CANLI YAYIN
Konya'da otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı

Konya'da otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kızılcalar Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A.P. idaresindeki 34 VCA 42 plakalı otomobil otogar girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden karşı şeride geçip kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada sürücü Z.A.P. yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Bunlar da Var

Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle