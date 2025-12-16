PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu'da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı!

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada bir çift yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Epçeler köyü Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli cami imam hatibi Cemal Aydın (63) idaresindeki kamyonet ile Paşalı Köyü Cami İmam Hatibi Mehmet Ali Muzır (47) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Muzır ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Keziban Muzır (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından yaralı çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

