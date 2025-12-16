Gaziantep’te çocuk işçiye şiddet kamerada!

Gaziantep'te bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede yapımı süren bir okul inşaatında çalıştığı öne sürülen çocuk işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir işçinin saldırısına uğradı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuk işçinin defalarca tekme, tokat ve sopa ile darbedildiği, bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde ayrıca çevrede bulunan başka bir işçinin yaşananlara tepkisiz kaldığı anlar da yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.