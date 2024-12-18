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Konya’da kaza: Otomobil römorka saplandı: 1 ölü!
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Konya'da kaza: Otomobil römorka saplandı: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 22:38 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 22:38

Konya kaza haberi... Karatay'da, Semih Gökhan Tan idaresinde bulunan seyir halindeki otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı. Sulama borusu yüklü römorka ok gibi saplanan otomobildeki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İşte feci kazaya dair ilk görüntüler.

Konya'da otomobilin önünde seyir halinde traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Konya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaşınhanı Mahallesi istikametinden Ereğli Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Semih Gökhan Tan idaresindeki 34 HOJ 672 otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki 42 BUA 67 plakalı traktörün arkasında bulunan sulama borusu yüklü römorka arkadan çarptı. Otomobilin römorka adeta ok gibi saplandığı kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobil sürücüsü Semih Gökhan Tan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yola savrulan römorktaki sulama boruları nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yerindeki araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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