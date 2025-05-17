Konya’da inşaattan gelen kötü kokular kötü haber getirdi: 1 ceset bulundu!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:33:38

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Keçeciler Mahallesi'nde inşaat halindeki boş bir binada erkek cesedi bulundu. Olay, saat 14.00 sıralarında Bozkurt Sokak'taki bina çevresinde yaşayan vatandaşların kötü kokular fark etmesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, binada yaptıkları incelemede 36 yaşındaki Emrah Urdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Hurdacılık yaptığı belirtilen Urdemir'den birkaç gündür haber alınamadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Urdemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.