Konya'da feci kaza: Otomobiller çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Beyşehir Antalya Kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (37) yönetimindeki 42 AHV 984 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki 07 BED 467 plakalı otomobille Üstünler yol ayrımı yakınlarındaki virajlar kesiminde çarpıştı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, 07 BED 467 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha K.'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılan her iki aracın sürücüsü ile E.K. (55) de ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.K. ve E.K. acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Zeliha K.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kaza dolayısıyla kara yolu bir süre ulaşıma kapalı kalırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.