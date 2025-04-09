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Konya’da alacak verecek tartışması kanla bitti!
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Konya’da alacak verecek tartışması kanla bitti!

Giriş Tarihi: 9.04.2025 01:46:51 Güncelleme Tarihi: 9.04.2025 01:48:30

Seydişehir ilçesinde alkol aldıktan sonra tartışan iki kişi arasında av tüfeğiyle gerçekleşen saldırıda Ali Güneş hayatını kaybetti. Zanlı teslim oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi'nde meydana gelen olay, trajik bir şekilde sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, S.A.D. ve Ali Güneş, tek katlı bir evde birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Evden ayrılan S.A.D., bir süre sonra tüfekle geri dönerek kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ali Güneş'e iki el ateş etti. Göğsünden vurulan Ali Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından S.A.D., suç aleti tüfekle karakola giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Güneş'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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