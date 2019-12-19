Konya'da akaryakıt istasyonunda drifte polisten suçüstü 19.12.2019 17:27

Konya'da bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapan ehliyetsiz sürücü M.Ş., polis tarafından suçüstü yakalandı. Sürücü M.Ş.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift yapmak' suçlarında 9 bin 46 lira para cezası uygulandı.