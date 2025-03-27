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Kontrolden çıkan tır ihata duvarında asılı kaldı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan tır ihata duvarında asılı kaldı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 15:50

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, ihata duvarında asılı kaldı. Kazada tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Cevizli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erciş'ten Adilcevaz yönüne seyir halinde olan 21 DP 540 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır, büyük bir faciaya neden olmadan ihata duvarında asılı kaldı.

Olay anında yolda başka araç olmaması muhtemel bir felaketi önlerken, tır sürücüsü H.E. kazadan yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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