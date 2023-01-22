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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
22.01.2023 12:34 - Son Güncelleme: 22.01.2023 12:34

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kandıra Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Erkan idaresindeki 41 PD 175 plakalı otomobil ile Hakan K. hakimiyetindeki 26 FP 504 plakalı Proton marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, 41 PD 175 plakalı otomobilde bulunan B.K, F.E, A.E ve T.K yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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