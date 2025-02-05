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Kocaeli’nde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 17:55

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, D-130 kara yolunun Ereğli mevkisinde otomobil, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, C.Y.'nin kontrolündeki kamyon, O.D. idaresindeki otomobile çarptı. Bu sırada duramayan A.K. hakimiyetindeki kamyonet de kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü A.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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