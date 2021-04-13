RAMAZAN İMSAKİYE
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Kocaeli’nde küçük kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler

Kocaeli’nde küçük kız çocuğunun fotoğrafını çeken şahsı darp edip polise teslim ettiler
13.04.2021 23:55
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cep telefonunu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen şahıs, esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek polise teslim edildi.


Olay, öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. (50) isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahsın elindeki cep telefonunu alan şahıslar, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın telefonu ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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