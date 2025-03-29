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Kocaeli’nde korkunç kaza: Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı! 1 ölü
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Kocaeli'nde korkunç kaza: Motosikletten düşen kadına kamyonet çarptı! 1 ölü

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 00:29 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 00:31

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir aracın aniden açılan kapısına çarparak motosikletten düşen kadın, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi Körfez Kent mevkiisinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki bir aracın aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücünün annesi olduğu öğrenilen Hatice Yaşar yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, yerde yatan Yaşar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, Hatice Yaşar'ın oğlunun ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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