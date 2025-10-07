Eskişehir’de alacak kavgası kanlı bitti: Şahıs kendini ihbar etti

Aksaray’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Malatya’da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 5 yaralı! 15 araç hurdaya döndü! O anlar kamerada

Kocaeli'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı