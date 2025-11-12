Kocaeli’de minibüs dehşeti: 4 yaşındaki Derman hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SOKAKTA OYNARKEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

Olay, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, sokakta bulunan 4 yaşındaki Derman G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derman G., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, minibüs sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.