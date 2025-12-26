PODCAST CANLI YAYIN
Bolu'da kağıt yüklü dorse alev topuna döndü

Bolu'da kağıt yüklü tırın dorsesi park halindeyken alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen dorse, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çaydurt mevkisinde bulunan Bürnük köyündeki çöp döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alana çöp boşaltmaya gelen kağıt yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, tır şoförünü uyararak aracı durdurttu. Diğer tırlarda ve belediyeye ait çöp boşaltma tesisinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle yanan dorseye müdahalede bulunuldu. Ancak tüplerin yetersiz kalması üzerine alevler büyüdü.


Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

