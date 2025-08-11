Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

Dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, önünde seyreden kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Narin, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Narin, hayatını kaybetti.

Son Paylaşımı Yürek Burktu

Narin'in kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Genç fenomenin, motosikletiyle çektiği çok sayıda video ve fotoğraf takipçileri tarafından büyük ilgi görüyordu.

Kaza Anı Araç Kamerasına Yansıdı

Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan anlarda Narin'in motosikletli bir grupla birlikte seyir halinde olduğu ve önündeki kamyona çarptığı görülüyor. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli detaylar sundu.