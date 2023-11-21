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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 19:25 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 20:05

Kocaeli'de dükkan önünde kafasından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı tatlıcı dükkanının girişinde tabancayla başından vurulan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), iş yerinin girişinde tabancayla başından vuruldu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Şen, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, İ.A. ve A.G'yi, Kartepe ilçesinde gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.A. ise tutuklandı.

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