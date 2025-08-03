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Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin Kadir M. olduğu tespit edilirken, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde denizde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Karamürsel Sahili'nde meydana geldi. Denizde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı denizden çıkardı. Yapılan kontrolde kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada cesedin Kadir M. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Kadir M.'nin ölüm nedeni ve ne zamandır denizde olduğunun belirlenebilmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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