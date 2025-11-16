Kocaeli’de cinayet: Bıçaklanan Ercan Kavşut öldü! Suçlu tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilinde defalarca bıçaklanan Ercan Kavşut yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Olay, 13 Kasım'da Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Aracında oturan Ercan Kavşut'un yanına gelen B.E., otomobilin kapısını açarak Kavşut'u defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Kavşut aracıyla kaçmaya çalıştı. B.E.'nin elindeki bıçakla küfürler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaçarken kaza yaptı

Yaklaşık 500 metre ilerleyen Kavşut, Canbay Sokak'ta park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan Kavşut, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Operasyonla yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda B.E. ile olaya yardım ettiği değerlendirilen N.E., İ.E., F.E., E.Ş., T.K., S.K. ve A.S.'yi gözaltına aldı.

Tutuklama ve adli işlemler

Adliyeye sevk edilen B.E. tutuklanırken, A.S. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.