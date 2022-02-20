Haberler Yaşam Videoları Kocaeli’de bir kişi sokak ortasında silahla vurularak yaralandı

Kocaeli’de bir kişi sokak ortasında silahla vurularak yaralandı

Kocaeli’de bir kişi sokak ortasında silahla vurularak yaralandı
20.02.2022 08:51

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:45
Ceyda Ersoy'dan yatmadan önce...
Ana Sayfa 01:20
İBB’nin su zammı tuzağını AK...
Ana Sayfa 00:17
CHP’li Baha Ünlü’den skandal...
Ana Sayfa 00:20
Gökçe Bahadır'den cesur...
Ana Sayfa 01:04
Kocaeli’de silahlı saldırıya...
Ana Sayfa 01:21
Esenyurt'ta asansörde tecavüz...
Ana Sayfa 00:18
Otomobil alev alev yandı
Ana Sayfa 00:42
Anne 3 yaşındaki oğlunu...
Ana Sayfa 00:49
Tarihi adımlara telefonla...
Ana Sayfa 03:53
Dev projede tarihi gün 26...
Ana Sayfa 04:58
Bu fotoğraf ağlatır
Ana Sayfa 00:48
İç çamaşırıyla sokakta böyle...

Olay, İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi Şevketbey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T sokak ortasında silahla vurularak yere yığıldı. Ateş eden kişi ya da kişiler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. E.T’yi yaralı vaziyette görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden vurulan E.T., sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde kovanlar araştırıldı. Mermilerden birinin sokak üzerinde bulunan otomobilin ön camına isabet ettiği görüldü. Araç sahibinin kim olduğu henüz tespit edilemedi. Polis ekipleri, E.T.’yi vuran kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA