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Kızıla bürünen İstanbul havadan görüntülendi

Kızıla bürünen İstanbul havadan görüntülendi
20.02.2022 09:05

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuşlar danslarıyla eşlik etti. O anlar havadan görüntülendi. İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuş sürüsü de eşlik etti. Sabah işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonu ile kayda aldı. Kendine hayran bırakan görüntü saatlerin ilerlemesiyle birlikte kayboldu. Gökyüzünde oluşan kızıllık ve şehrin kartpostallık anları havadan görüntülendi.

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