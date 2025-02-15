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Kocaeli’de başıboş pitbull dehşeti kamerada!
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Kocaeli'de başıboş pitbull dehşeti kamerada!

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 17:55

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde başıboş gezen pitbull, sahipli bir köpeğe saldırarak sırtından ısırdı. Sahibini de yanlışlıkla ısıran köpek, pitbulldan zorla kurtarıldı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı, pitbull ise belediye ekipleri tarafından bayıltılarak yakalandı.

Kocaeli'de başıboş gezen pitbull, köpeğe saldırarak parçaladı. Pitbull saldırısından kurtarılmak istenen köpek, can havli ile sahibinin elini ısırdı. Pitbullun başıboş gezdiği ve köpeğe saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde tek başına ağzında koruma kalkanı bulunmadan gezen pitbull, korku dolu anlar yaşattı. Başıboş gezen pitbull, sahipli köpeğe saldırarak sırtından ısırdı. Pitbulldan kurtarılmaya çalışılan köpek, yanlışlıkla sahibini elinden ısırdı. Pitbullun köpeğe saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Pitbull, daha sonra cadde ortasında araçlar arasında dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı ambulansla hastaneye götürdü. Pitbull cinsi köpek ise belediye ekipleri tarafından bayıltılarak yakalandı. Ancak ekipler, yaralı köpeğe ulaşamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KÖPEĞİM CAN HAVLİ İLE DİŞLERİNİ BENİM ELİME GEÇİRDİ"

Eli köpeği tarafından ısırılan Sinan Tokatlı, "Pitbull, köpeğimizi ısırdı. Ayırmaya gittik ancak bırakmadı. Biz onu kurtarmaya çalışırken köpeğim can havli ile dişlerini benim elime geçirdi. Hastaneye gidip aşılarımı ve pansumanımızı yaptırdık" ifadelerini kullandı.

"PİTBULL İNSANLARA SALDIRMIŞ. BİZİM KÖPEĞİMİZİ DE PARÇALADI"

Köpeği ve babası pitbull tarafından ısırılan Emir Kaan Tokatlı, "2 kişi buraya pitbull salmış. Pitbull insanlara saldırmış. Bizim köpeğimizi de parçaladı, sırtından ısırdı. Muhtemelen köpeğimiz ya felç olacak ya da yaşayamayacak. Babam köpeğimizi kurtarmaya çalışınca köpeğimiz elinden ısırdı" dedi.

Erol Tokatlı ise "Pitbull, senelerdir baktığımız köpeği parçalamış. Yasaklı köpeği bırakmışlar, bilerek yapılmış. Pitbullu kim bıraktığını bilmiyorum. Oğlumu elinden yaralandı. Hastaneye götürmüşler. Bunlara çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

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