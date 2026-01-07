AVM'lerde kılık değiştirip turist gibi davranan hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

PAZAR VE EV HIRSIZLIĞI AYNI ŞÜPHELİLERDEN

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde 23 Aralık 2025'te kurulan pazarda F.Ç.'nin cep telefonu çalındı. Aynı gün Kışla Caddesi'ndeki bir evden ise G.M.'ye ait ziynet eşyalarıyla birlikte 100 dolar ve 12 bin lira nakit para çalındı.

SARIYER'DE YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği'nin çalışmasında iki olayın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Eda P. (32) ve Asya T. (38), Sarıyer'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AVM'LERDE DE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Şüphelilerin 18 Aralık 2025'te Fatih'te bir AVM'de 26 bin dolar ve 8 bin lira bulunan çantayı, 22 Kasım 2025'te ise Sarıyer'de bir AVM'den cep telefonu, 600 euro ve 8 bin lira bulunan çantayı çaldıkları tespit edildi.

TURİST GİBİ DAVRANIP KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin şüphe çekmemek için kıyafet değiştirerek turist gibi davrandıkları belirlendi. Eda P.'nin 127, Asya T.'nin ise 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.