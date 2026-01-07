Hastayı 1 kilometre boyunca sırtlarında taşıyıp ambulansla ulaştırdılar

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi'nin Düzbaşı mezrasında KOAH ve kalp hastası Güllü Sami için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolu mahalleye yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar açtı. Yolun kalan bölümünde çığ riski bulunması nedeniyle çalışmalar durduruldu. Bunun üzerine yakınları ve ekiptekiler, Güllü Sami'yi sırtlarında taşıyarak ambulansın bulunduğu noktaya getirdi. Sami, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.