Kırıkkale'de 15 firari hükümlü yakalandı: İşte operasyondan görüntüler!

Kırıkkale'de polis ve jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 15 firari hükümlü yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Toplam 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' ve narkotik suçlardan haklarında, 7 ay ile 34 yıl 7 ay 7 gün arasında değişen dönemlerde hapis cezaları bulunan 15 firari hükümlü ile araması olan 2 şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine teslim edildi, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

