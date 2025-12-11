PODCAST CANLI YAYIN
Kimya fabrikasındaki yangın madeni yağ bölümünden çıkmış

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimya fabrikasındaki yangının madeni yağ bölümünden çıktığı belirlendi.

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde madeni yağ, antifiriz ve aerosol sprey üreten fabrikada dün saat 11.30'da yangın çıktı. Alevlere Kırıkkale ve çevre illerden gelen ekiplerle toplam 80 araç ve 262 itfaiyeci müdahale etti.

10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ, FABRİKA KÜLE DÖNDÜ

Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü ancak fabrika tamamen yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 1 itfaiye eri ve 1 çalışan dumandan etkilendi. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

YANGININ NEDENİ BELİRLENİYOR

İlk incelemelere göre yangının madeni yağ üretim bölümünde başladığı tespit edildi. Jandarma güvenlik önlemleri kapsamında bölgede beklerken, enkazda soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor. Dron görüntülerinde fabrikanın tamamen enkaza döndüğü görüldü.

