Kilis’te takla atan araçtan mucize kurtuluş: Çift yara almadan çıktı

Kilis-Hatay kara yolunda meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan çift, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kilis-Hatay kara yolunun 5'inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 79 AAV 753 plakalı otomobil, Hatay istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje girdi. Savrulan araç taklalar atarak durabildi.

Kazada sürücü M.D. ile eşi R.D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılan çiftin kazayı şans eseri yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.