Kilis’te otomobil refüje çarptı: 2 ağır yaralı

Kilis’te direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobil refüje çarparak yan devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

