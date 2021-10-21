Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki E.A., evinin bahçesinde kestiği incir ağacının üzerine devrilmesi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, E.A. (76), evinin önünde bulunan incir ağacını kestiği sırada kopan ağaç gövdesinin altında kaldı. Üzerine devrilen ağaç gövdesi ile yaralanan E.A.'nın bağrışlarını duyan çevredeki komşuları, olay üzerine kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.