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Kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşını çekiçle ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşını çekiçle ağır yaralayan zanlı tutuklandı
26.01.2022 10:02

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Adana’da kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü iş arkadaşını çekiçle ağır yaralayan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ocak saat 08.00 sıralarında Adana Organize Sanayi Bölgesindeki tır dorsesi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yöneticisi, kaynakçı işlerini hızlı bitirmesi için uyardı. Bunun üzerine kaynakçı Mahmut E. (38), iddiaya göre küfrederek diğer çalışan arkadaşlarına kızdı. Fabrikada 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K.’nin (22) karşılık vermesiyle Mahmut E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Emre K., elindeki çekiçle Mahmut E.’nin başına vurdu. Mahmut E., aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Emre K. ise fabrikaya gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, “Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle elimdeki çekiçle başına vurdum” dedi.

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