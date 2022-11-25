Kendi evlatlarını öldüren anne ve babanın cinayeti 19 yıl sonra ortaya çıktı

Adıyaman’da, 19 yıl önce gayri meşru olarak dünyaya gelen, öz anne ve babası tarafından öldürülen bebek cinayeti yıllar sonra ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen ve bundan 19 yıl önce sevgili olan Z.Ö., ile A.Ö., arasında gayri meşru bir bebekleri oldu. Özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydı yapılmadı. Hastaneden çıktıktan sonra bebeği ne gören nede duyan oldu. Aile baskısı ile bebeğin öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldü. Z.Ö., ile A.Ö., daha sonra evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, öldürüldüğü iddia edilen bebeğin öz annesi Z.Ö., babası A.Ö., ile birlikte olaydan bilgileri olduğu düşünülen A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö., Y.Ö., olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği’nde Emniyette sorguya çekilen şahıslardan Z.Ö., ve babası A.Ö., konuşmadıkları sesiz kaldığı belirtilirken çiftin yakınlarının ise cinayet olayını itiraf ettikleri öğrenildi.