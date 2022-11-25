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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan ‘barınak’ açıklaması!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan ‘barınak’ açıklaması!
25.11.2022 20:15 - Son Güncelleme: 25.11.2022 20:19

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan üzücü olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, yaşanan olayın münferit olduğuna inandığını ifade ederek, "Duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılması ile ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorumlularla ilgili de idari soruşturmayı açtık, şu anda görevlerinden açığa alınmış durumdalar. Bu olayı sadece bir belediye başkanı olarak değil bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

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