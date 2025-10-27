Kazada yaralanan genç kızdan trafik polisine kahvaltı sözü!

Kaza, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077. Sokak'ta yaşandı. İlknur K. yönetimindeki 07 BJG 621 plakalı motosiklet, Mustafa C. idaresindeki 42 AAP 798 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü İlknur K. ile annesi Menekşe K. yola savrularak yaralandı.

Trafik polisi başlarından ayrılmadı

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaralı anne-kızın yardımına koştu. Trafik polisi, ambulans gelene kadar ikilinin başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

"Sen iyileş, gerisine bakarız"

Ambulansa alınan genç kız, kendisiyle ilgilenen trafik polisine dönerek "Sizi nerede bulabilirim, size kahvaltı ısmarlayacağım" diyerek teşekkür etti. Polisin cevabı ise insanlık dersi niteliğindeydi: "Sen iyileş, gerisine bakarız."

Bu samimi diyalog, çevredeki vatandaşların da takdirini kazandı.