Kazada yaralanan genç kızdan trafik polisine kahvaltı sözü!
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan genç kız, olay yerinde kendisini yalnız bırakmayan trafik polisine minnettarlığını “Sizi nerede bulabilirim, kahvaltı ısmarlayacağım” sözleriyle ifade etti.
Kaza, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077. Sokak'ta yaşandı. İlknur K. yönetimindeki 07 BJG 621 plakalı motosiklet, Mustafa C. idaresindeki 42 AAP 798 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü İlknur K. ile annesi Menekşe K. yola savrularak yaralandı.
Trafik polisi başlarından ayrılmadı
Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaralı anne-kızın yardımına koştu. Trafik polisi, ambulans gelene kadar ikilinin başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.
"Sen iyileş, gerisine bakarız"
Ambulansa alınan genç kız, kendisiyle ilgilenen trafik polisine dönerek "Sizi nerede bulabilirim, size kahvaltı ısmarlayacağım" diyerek teşekkür etti. Polisin cevabı ise insanlık dersi niteliğindeydi: "Sen iyileş, gerisine bakarız."
Bu samimi diyalog, çevredeki vatandaşların da takdirini kazandı.