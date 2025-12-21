Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü 1 yaralı
Çanakkale'de iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne gören otomobil, karşı yoldan gelen otomobile çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı.
POLİS KOVALAMACASI FACİAYLA BİTTİ
Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 35 APD 325 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
TERS YÖNDE ÇARPIŞMA
Kovalamaca sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı araçla çarpıştı.
5 ÖLÜ, 1 YARALI
Kazada iki araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.