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Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü

Kazada otomobilin motoru yola fırladı, araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı: 1 ölü
05.07.2023 09:28 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:30

OTOMATİK OYNAT

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Çanakkale’de tek taraflı meydana gelen trafik kazasında bir soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlarken, aracın önü parçalandı. Kaza sonrası polis ve jandarmanın araçta yaptığı incelemede araç içinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaza saat 07.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale’ye doğru seyir halinde olan Ferhat Aslan (41) yönetimindeki 35 ANY 360 plakalı otomobil, Kangırlı altı sapağını geçince soğuk hava deposu girişindeki beton yol ayrımına süratle çarptı. Kazada otomobil sürücü Ferhat Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilin motoru yerinden çıkarken, aracın ön tarafı paramparça oldu.

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